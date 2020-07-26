Жена шоумена и хореографа Влада Ямы Лилиана порадовала поклонников очередной порцией красоты

Девушка опубликовала в социальной сети Инстаграм несколько кадров из фотосессии в пшеничном поле, передает Politeka.net.

На снимках она позирует в блузе с оголенными плечами и объемными длинными рукавами, коричневом корсете, который подчеркивает тонкую талию, и длинной юбке. На шее у нее виднеются ленточки от большой соломенной шляпы, а в руках – большая сумка-корзина в тон с полем и общей колористикой снимков.

Волосы Лилианы распущены, а на паре фото можно заметить, что девушка украсила их цветком красного полевого мака.

Образ дополняет элегантный макияж, подчеркивающий природную красоту модели.

«Чем сильнее огонь🔥 в середине, тем теплее всем вокруг вас🥰. Пусть пылает он у каждого из нас как можно сильнее», – подписала публикацию в соцсети жена Ямы.

Подписчики не скрывали своих эмоций, засыпав девушку комплиментами.

«Очень красивые фото🌸🌼🌻❤», «Красотка что тут скажешь 👍👍👍», «Невероятно красива😍 все фото очень красивые❤️», «Вы очень красивая ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Шикарная😍😍😍», «Красотка🙌», – пишут восторженные фолловеры.

Как известно, Влад Яма очень долго держал личную жизнь подальше от любопытных глаз. В в 2007 году танцовщик познакомился с девушкой по имени Лилиана. Вскоре молодые стали жить вместе. Предложение будущей жене Влад сделал в новогоднюю ночь 2014 года.

Свадьбу влюбленные сыграли тайно, в кругу близких родственников. На мероприятии присутствовало 50 человек. Праздновали на теплоходе. Молодожены не стали затягивать с детьми, и через полтора года родился сын Леон.

Напомним, роскошная жена Влада Ямы показала семейную идиллию с мужем.

Как сообщала Politeka, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».

Также Politeka писала, что Влад Яма растрогал украинцев семейным снимком с наследником.