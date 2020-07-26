Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе з пікантного ракурсу в білій мереживній білизні

Фітнес-модель родом з міста Анахайм прославилася саме завдяки своїм формам і завзятості. Дівчина стала популярна в Инстраграм після фото, які почала робити, ставши фітнес-тренером, пише Politeka.

При цьому сама Чері вміє привертати увагу різними образами, тому дівчина рекламує не тільки спортивний одяг та спеціальні напої. Також Ана з'являється в модному білизна і купальники для стильних фотосесій. На цей раз модель блиснула формами на вуличних зйомках в тонкому мереживі, вдало подчеркнувшем її струнке після тренувань тіло.

«Просто намагаюся пережити це занепокоєння. 💫 Позитивна енергія для вас!», - написала Ана під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«Це просто дивовижно смачно👌😋😜😘», «Оце так», «Торнадо мови 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мені здається, що ти не звертаєш уваги, коли звертаєшся до нас!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅», «Просто супер кішечка😋😋😻», «Чому це так солодко😻❤️😍», «Боже, захоплюватися можна вічно», «Просто дивно! 👏😋», «Гарний вигляд».

Також Ана показала незвичайне фото, зроблене на відпочинку.

Позуючи в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково бсросить верх. При цьому Ана прикрила ліву груди квітками і підняла струнку ніжку вгору. В тон купалньику Чері взулася на масивних підборах.

«Дуже смішно», «це виглядає божественно, така зухвала😍😍😍», «Ти наче вогонь, дівчинка знаєш свою справу🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю квіти, квіти❤️», «Де ти взяла ці черевики», «І де ти взяла цей купальний костюм»,«З кожним днем ти стаєш все більш неслухняною», «Дівчина ти така красива !!! О, мій бог», - написали користувачі.

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