Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса в белом кружевном белье

Фитнес-модель родом из города Анахайм прославилась именно благодаря своим формам и упорству. Девушка стала популярна в Инстраграм после фото, которые начала делать, став фитнес-тренером, пишет Politeka.

При этом сама Чери умеет привлекать внимание разными образами, поэтому девушка рекламирует не только спортивную одежду и специальные напитки. Также Ана появляется в модном белье и купальниках для стильных фотосессий. В этот раз модель блеснула формами на уличных съемках в тонком кружеве, удачно подчеркнувшем ее стройное после тренировок тело.

«Просто пытаюсь пережить это беспокойство. 💫 Позитивная энергия для вас!», - написала Ана под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«Это просто изумительно вкусно👌😋😜😘», «Вот это да, от нее просыпается голод», «Торнадо языка 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мне кажется, что ты не обращаешь внимания, когда обращаешься к нам!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅», «Просто супер кошечка😋😋😻», «Почему это так сладко😻❤️😍», «Боже, восхищаться можно вечно», «Просто удивительно! 👏😋», «Красивый вид».

Также Ана показала необычное фото, сделанное на отдыхе.

Позируя в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично бсросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купалньику Чери надела ботинки на массивных каблуках.

«Очень смешно», «это выглядит божественно, такая дерзкая😍😍😍», «Ты словно огонь, девочка знаешь свое дело🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю цветы, за цветами❤️», «Где ты взяла эти ботинки», «И где ты взяла этот купальный костюм»,«С каждым днем ​​ты становишься все более непослушной», «Девушка ты такая красивая !!! О, мой бог», - написали пользователи.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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