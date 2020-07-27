Відома співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про настрої

На фото Котова позує в піжамі, а образ доповнила очками. Красуня також одягла сережки та ланцюжки на шию, а на руці можна побачити браслет. Тетяна сиділа на дивані і зробила губки "бантиком", щоб показати поцілунок, поки її знімали на фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій - хочеться закохатися ...

Заново у щось: у життя , мелодію , пухнасте миле створення, світанки і заходи сонця і улюблене вино. Просто хочеться зловити це відчуття наповнення щастям, як в перший раз. А у що або кого ви зараз закохані ?", - написала Котова.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ще в себе іноді хочеться закохатися", "Привіт Котова. Питання риторичне. Або ти в черговий раз хочеш почути в кого тут всі закохані? Таня, всі закохані в тебе!", "Пізно вже закохуватися. Вже давно не дівчинка", "Я закохана в першого і свого єдиного чоловіка мого чоловіка і це триває протягом 13 років", "Неземна".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе і розповіла про зміни.

Тетяна в цей раз позувала в велотреках і чорній футболці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а також кросівками і білими шкарпетками. Котова дивилася у вікно, задерши одну ногу на укіс підвіконня.

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