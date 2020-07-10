Известная певица Татьяна Котова, экс-солистка "ВИА Гры" показала, показала себя в ярком образе

На фото Котова показывает себя в черной блузке с огромным декольте и длинной юбке. Красотка оставила шикарные волосы распущенными, а образ дополнила ремнем на талии и серьгами. Татьяна не стеснялась демонстрировать пышные формы, пока сидела на летней площадке за столиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днём Рождения, Шеф! Пусть твой мир будет полон ярких событий и счастливых моментов ✨ Радуй нас классными работами и вдохновляйся на новые достижения!", - поздравила Татьяна своего стилиста.

На втором фото можно увидеть Котову, которая сидит на диване, а у нее между ног мужчина, которого зовут Павел.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасны в любом цвете, а Шефа с днём рождения", "Вы прекрасны в любом цвете, а Шефа с днём рождения", "Добрый день Танюшка. !Фото позитивный и прикольный", "Хороша", "Королевский вид".

Ранее мы сообщали, что известная певица Татьяна Котова показала смелый образ и рассказала о своем графике.

На фото Котова позировала в пижаме нежно розового цвета. Татьяна решила не надевать белье, поэтому в глубоком декольте майки можно оценить огромный бюст красавицы. Звезда уперлась руками в талию, демонстрируя свою прекрасную фигуру и оставила волосы распущенными, а сама смотрела в камеру.

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