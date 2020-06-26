Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала смелый образ и рассказала о своем графике

На фото Котова позировала в пижаме нежно розового цвета. Татьяна решила не надевать белье, поэтому в глубоком декольте майки можно оценить огромный бюст красавицы. Звезда уперлась руками в талию, демонстрируя свою прекрасную фигуру и оставила волосы распущенными, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знааменитости.

"Меня тут спросили под вчерашним постом про творчество и бизнес.

А именно: как я всё успеваю?

У меня есть свой секретный инструмент планирования- правило трёх целей, чтобы начать свой день. Вместо того, чтобы составлять длинные списки задач (которые никто так и не выполняет), начинаю свой день с планирования трёх важных целей, которые хочу сегодня достичь", - написала Котова.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Волосы огонь", "В такую жару и ночнушку надевать???? Ну тогда ещё и двумя одеялами накрываться!)))))", "Привет Котова. Моё правило такое. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Жить нужно не напрягаясь. Пусть другие напрягаются", "Интересно считается ли ваш цвет волос как Блонд? Или уже все таки это к Рыжему".

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