Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко незмінно викликає захоплення у шанувальників кожною новою фотографією

Актрисі, котра блискуче зіграла Валюху в популярному серіалі, не обов'язково вдаватися до фільтрів чи здаватися молодшою, моднішою, кращою, ніж вона є насправді, щоб радувати фанатів, передає Politeka.net.

Нова фотографія у соціальній мережі Instagram – найкраще тому підтвердження. На знімку, а це, швидше за все, стоп-кандр, Кравченко в блакитному платті чи жакеті та з намистом. У вухах у неї великі сережки. Жінка виглядає серйозною і зосередженою.

«Харизматична», – коротко підписала знімок зірка.

Фотографія зібрала майже дев'ять тисяч лайків і понад сотню коментарів.

«Обожнюємо вас всією сім'єю від мала до велика!!!!! Доньці 11 років, свати дивилася разів 7 всі сезони, коли бачить вас в інших фільмах, каже - Баба Валя грає!!! 💋💋💋🌺🌺🌺😘😘😘», «Наша любимочка🥰🙌👏👏👏👏👍👍👍👍🌹🌹🌹», «Любимочка наша!😍😍😍🌹🌹🌹 Радуйте нас новими ролями!💖💖💖», «Теж люблю, але більше в сватах, там Ви зовсім інша», «Краса! Обожнюю», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що зірка «Сватів» показала свіжу себе і розповіла про акторів. На фото Тетяна позувала в блузці з білими візерунками, а волосся залишила розпущеним. Образ Кравченко доповнила окулярами, а сама усміхалася на камеру. Зірка склала руки і стояла досить близько, демонструючи свіжий макіяж.

Нагадаємо, промениста Валюха зі «Сватів» полонила виглядом в українській вишиванці.

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