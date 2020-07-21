Поклонники растащили сериал "Сваты" на цитаты. Особенно людям понравилась парочка Ивана и Валюхи Будько, которых сыграли Федор Добронравов и Татьяна Кравченко
Как передает Politeka.net, на фан-страничке Кравченко в Инстаграм опубликовали один из самых забавных моментов "Сватов".
Ситуация происходила в кафе: за столиком сидели уже упомянутая чета Будько и их сваты Ольга и Юрий Ковалевы (актеры Людмила Артемьева и Анатолий Васильев), когда подошел официант и попросил рассчитаться. Дедушка Юра обнаружил, что у него пропала барсетка и отправился ее искать, тогда как его жена вызвалась оплатить счет, но ее демонстративно остановил Иван Будько. Мужчина заявил, что никогда не позволит женщине платить, а затем передал счет своей супруге со словами "На, Валюха, расплачивайся". Выражение лица актрисы достойно "оскара".
"Помните этот момент? 😁😁😁 #татьянакравченко #сваты", - говорится в сообщении.
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Конечно же, пользователи вспомнили этот эпизод, о чем поспешили ответить в комментариях:
"Обожаю этот сериал. Надо ещё в сотый раз пересмотреть)) уже очень много фраз наизусть помню 😅"
"За последние 100 лет ничего лучшего , кроме Сватов не создано !❤️"
"это что-то невероятное, смешно до слез"
"Танечка! Мне так полюбилась ваша Валюха! С такой душой играете!!!"
"Бедная Валюша"
"Помним конечно !!! Знаем фильм наизусть! Разобрали на цитаты! И вы стали нашими родственниками , по которым скучаешь ...💖💝"
Ранее мы сообщали, в сети сравнили, как выглядела Валюха в первом сезоне "Сватов" и последнем. Многие отметили, что звезда похудела, но выглядит также "молодо".
Напомним, смерть звезд "Сватов": сериал остался без двух любимых героев, принято горькое решение
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