Актриса Татьяна Кравченко из сериала «Сваты», в котором она сыграла роль Вали Будько, похвасталась сменой образа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят...» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке «Валюха» позирует с короткой стрижкой и элегантным, практически незаметным макияжем. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Красота в мелочах», «само величие!», «Татьяна, вы само очарование», «Сколько положительных эмоций. Таня. Супер», «вы просто чудо», «Пусть это будет девизом каждого человека», «Шикарная улыбка, шикарной женщины», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная 66-летняя актриса Татьяна Кравченко из "Сватов" сверкнула на камеру растрепанным видом.

Так, на фтоографии, которая опубликована на фан-странице звезды был опубликован архивный кадр. На нем Кравченко позирует с растрепанной прической. При этом красная помада и "улыбка на миллион" как всегда, при звезде.

Татьяна показала себя в синем свитере и тонком шарфике на шее сиреневого оттенка.

Напомним, Валюха из "Сватов" с красными губами потрясла внешним видом, актриса помолодела на глазах: фото