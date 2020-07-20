Актриса Татьяна Кравченко из сериала «Сваты», в котором она сыграла роль Вали Будько, похвасталась сменой образа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят...» — говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке «Валюха» позирует с короткой стрижкой и элегантным, практически незаметным макияжем. Это произвело фурор среди ее поклонников.
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«Красота в мелочах», «само величие!», «Татьяна, вы само очарование», «Сколько положительных эмоций. Таня. Супер», «вы просто чудо», «Пусть это будет девизом каждого человека», «Шикарная улыбка, шикарной женщины», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что популярная 66-летняя актриса Татьяна Кравченко из "Сватов" сверкнула на камеру растрепанным видом.
Так, на фтоографии, которая опубликована на фан-странице звезды был опубликован архивный кадр. На нем Кравченко позирует с растрепанной прической. При этом красная помада и "улыбка на миллион" как всегда, при звезде.
Татьяна показала себя в синем свитере и тонком шарфике на шее сиреневого оттенка.
Напомним, Валюха из "Сватов" с красными губами потрясла внешним видом, актриса помолодела на глазах: фото