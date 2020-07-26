Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе і розповіла про можливості

На фото Ганна позувала в білому напівпрозорій сукні з візерунками. Красуня розвернулася спиною до камери, а сама дивилася в об'єктив камери, повернувши голову. Волосся дівчина залишила розпущеним і млосно посміхалася, позуючи на тлі води. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"... кожен день це новий шанс", - написала Кошмал.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ніжність", "Мила і дуже красива", "Яка краса, дуже мило і ніжно", "Ти чудова дівчина", "Женька, ти крута", "Ганнуся, яка ти красива", "Мила, красива, ніжна", "Тримайте щелепи".

Раніше ми повідомляли, що українська актриса Ганна Кошмал подратувала шанувальників незвичайним фото.

Красуня зняла одяг, прикрившись букетом польових квітів. Втім, прикрити все не вийшло, тому Ганна засвітила зайве оголені плечі, спину і ключиці. Доповнив Образ незвичайний макіяж. Красуня зробила червоні стрілки, які додали шарму фото.

Повідомлялося, що відома українська актриса Ганна Кошмал показала свіжий образ.

На фото красуня показує себе в білій сукні зі скромним декольте на тлі сходинок, за якими можна побачити Андріївську церкву. Волосся Анна вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки її знімали.

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