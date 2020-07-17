Это нужно попробовать каждому

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после сериала «Сваты», поделилась с поклонниками рецептом блинчиков

Как передает Politeka.net, рецепт и фото получившихся блинчиков она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Обожаю блины и всю жизнь учусь их нормально жарить. Завтрак как особый ритуал», - подписала фото звезда.

Для приготовления блинов по рецепту Кошмал вам понадобится:

миндальное молоко - 0,5 литра,

растительное масло - 2 ст. л.,

сода 1 щепотка,

мука - 1,5 стакана,

сахар - 2 ст. л.,

соль по вкусу.

Все необходимо смешать миксером и пожарить на сковороде.

Поклонникам Кошмал очень понравился рецепт. Многие обратили внимание на секретный ингредиент блинчиков - миндальное молоко. Как известно, Анна веган, поэтому она не использует простое молоко. Но всегда можно произвести замену.

«Обязательно сделаем. Я очень люблю ваши рецепты. Недавно делали печенье по вашему рецепту. Оооочень вкусно получилось», «Я люблю заварные блинчики, они более вкуснее получаются», «Ммм, как аппетитно выглядят. Вы замечательная хозяюшка – Аннушка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал устроила фотосессию на рельсах. Девушка была одета в полосатую футболку и джинсы. Все бы хорошо, если не вспоминать, как устроены "гравитационные" туалеты в украинских поездах.

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