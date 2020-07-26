Відома українська актриса Мішина Ксенія, яка буде головним героєм у проекті "Холостяк", показала себе і розповіла про щастя

На фото Мішина позувала в білому платті. Як можна помітити, плечі у красуні були відкриті і видно, що дівчина не одягала ліфчик. Ксенія залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в камеру. Фотографія вийшла дуже цікавою і навіть трохи спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви можете подолати будь-які обмеження, тому що вони створені вашими .власними вчинками і тому що у вас є необмежені духовні ресурси

Хочу щоб всі були щасливі.

Прекрасного дня і проживіть його максимально кайф", - написала Мішина.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща", "Красиво сказано! Нема чого додати!) Щастя вам і радості!)", "Які гарні у нас в країні дівчата", "Тільки недавно познайомилася з Вашою творчістю. Цікава особистість. Дуже чекаю проект Холостячка", "Скажіть,а коли ми побачимо нові проекти з вами або фільми ?", "Без коментарів".

Повідомлялося, що українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", з'явилася в простому, але, одночасно, красивому образі.

Артистка з'явилася в чорних футболочці і джинсах, які обтягнули її вчинені вигини. Верх одягу підкреслив груди актриси, а джинси - красиві стегна.

Нагадаємо, майбутня "Холостячка" Мішина видала правду, навіщо йде на проект

А ще Politeka писала, що ефектна "Холостячка" Мішина показала, чим займається вдень в ліжку

Також Politeka повідомляла, що ефектна "Холостячка" Мішина перетворилася на копію Ратаковски після зміни іміджу



