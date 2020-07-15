31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм стильными кадрами в новом имидже

Как известно, совсем скоро стройная актриса с яркой улыбкой окажется в центре внимания целой толпы мужчин на шоу "Холостячка". Девушка, которая стала популярна благодаря актерским талантам и победе на одном из сезонов шоу "Танцы со звездами", станет первой главной героиней в новом проекте. До этого лишь женщины боролись за внимание мужчин в проекте "Холостяк".

Перед стартом "Холостячки" Ксения Мишина решила рассказать в Инстаграм о себе немного больше, поделиться разными фактами, а также представить целую серию фото из различных фотосессий. Звезда в этот раз предстала в необычном черном платье, покрытом сетчатой тканью. Причем дополнила свой наряд звезда грубоватыми ботинками на тракторной подошве.

«Весомая и неисправимая часть меня 🤪 Я из тех, для кого не существует таких понятий как: правильно или неправильно. У каждого своё ... из опыта, мышления, желания, видения сего мира ...⠀ Только пусть все будут счастливы ❤️», - написала Ксения.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Прекрасна», «Super fotka😀», «Невероятная ❤️», «Полностью с тобой согласна!!! Чёрный 🖤🖤🖤 onelove 👌🏻», «Красуня🤗😊», «Нереальная❤️❤️❤️», «Неотразимая и обаятельная во всех образах! 🌟», «Аа какая красотка❤️🔥😍», «👍👍👍🤣🤣🤣🤣стиль-"Шалунья"!!!!!», «Правильно ++❤️❤️ будь счастлива 🤗😍», «В сериале крепостная- Вы самая красивая! Пусть не обижаются другие актрисы! Я думаю, главная роль Вам больше бы подошла😉».

До этого в интервью звезда отметила, что совсем не жалеет о том, что воспитывает сына одна. Тогда, в университете случилась любовь, от которой у ее появилось «личное произведение искусства – сын Платон». В момент расставания с мужчиной звезда правда грустила: «Был момент, когда я сидела, плакала и винила весь мир… И лишь спустя время поняла, зачем даются такие испытания», - рассказала Ксения.

Теперь, после всего случившегося, девушка отмечает, что она готова к новым отношениям:

«Мое прошлое сформировало меня как личность, без него мой путь был бы другим. Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений,» - отмечает звезда.

Рассказывая о сыне, актриса отметила, что родители желают своим детям лучшего, чтобы они состоялись в жизни.

«Но Платон будет таким, каким захочет быть. Захочет на сцену? Пожалуйста. Сама знаю, как влияют запреты. Ребенок должен чувствовать свободу в принятии решений, иначе ему будет плохо. Конечно, нужно направлять, но сын сам определится», - отметила звезда, комментируя тему воспитания ребенка в одиночку.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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