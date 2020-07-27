Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про щастя

На фото Памела позувала в прозорій блузці, яка була розстебнула і нічого не прикрила. Андерсон не одягала білизна і лежала в дизайнерській ліжка. Волосся білява красуня залишила розпущеним, а сама дивилася в камеру. Зірка без сорому і коливань показувала свої спокусливі форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантин

«Щастя полягає в усвідомленні того, що це великий дивний сон»

Джек Керуак", - написала Андерсон.

Фанати нічого не змогли написати коментарі і поставили майже 13 тисяч лайків, але так і хочеться сказати: "Позаздрять 20-річні, розкіш".

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала себе, згадавши молодість.

На фото Памела показала себе досить близько і можна тільки частково побачити сукню красуні. Зате добре видно величезне декольте і прикраса на шиї, якими доповнила образ Андерсон. Волосся зірка залишила розпущеним і похвалилася сміливим мейкапом.

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На фото Андерсон позує у великому ліжку серед подушок і простирадл. Памела була зовсім без одягу, а волосся залишила розпущеним. На першому фото красуня просто лежала, показуючи пружний горішок.

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