53-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу" разгорячила откровенным снимком

Как передает Politeka.net, горячая блондинка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, чувственность которого зашкаливает.

Андерсон предстала в пальто молочного оттенка, который эффектно распахнула на груди и ниже пояса. Оказалось, что под пальто красотка была в одном лишь нижнем белье. Модель продемонстрировала роскошное декольте, которому позавидовали бы многие, а также более интимную часть тела, прикрытую полупрозрачной тканью трусиков.

Памела ухватилась одной рукой за волосы, а в другой держала солнцезащитные очки. Красотка посмотрела вниз, вызывающе открыв ротик.

За считанные часы фото оценили почти 24 000 человек, наградив искусительницу сердечками.

Ранее мы сообщали, знаменитая красотка не стыдится показывать свои соблазнительные формы и часто публикует весьма откровенные фото. На этот раз Андерсон ограничилась портретом, который тем не менее также вызвал волну восторга в сети.

«Все для любви 🌸», - коротко подписала снимок модель.

На архивном фото Андерсон позирует с пышной белокурой шевелюрой. Модель смотрит в кадр слегка приоткрыв рот, и касается рукой щеки.

Кроме того, мы писали, что Андерсон поделилась в Инстаграм кадрами, на которых предстала в роскошном комбинезоне по фигурке. Памела надела шпильки и защитную маску.

Судя по всему, актриса собралась лететь на самолете, поэтому обезопасила себя. Стоит отметить, что несмотря на полет, Андерсон сделала себе укладку и выглядела превосходно.

«Самолетный лук на сегодня. Оставайтесь в безопасности», - подписала фото звезда.

Напомним, соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, не оставив мужчин равнодушными.

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов.