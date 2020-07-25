53-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда сериала "Спасатели Малибу" разгорячила откровенным снимком
Как передает Politeka.net, горячая блондинка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, чувственность которого зашкаливает.
Андерсон предстала в пальто молочного оттенка, который эффектно распахнула на груди и ниже пояса. Оказалось, что под пальто красотка была в одном лишь нижнем белье. Модель продемонстрировала роскошное декольте, которому позавидовали бы многие, а также более интимную часть тела, прикрытую полупрозрачной тканью трусиков.
Памела ухватилась одной рукой за волосы, а в другой держала солнцезащитные очки. Красотка посмотрела вниз, вызывающе открыв ротик.
За считанные часы фото оценили почти 24 000 человек, наградив искусительницу сердечками.
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Ранее мы сообщали, знаменитая красотка не стыдится показывать свои соблазнительные формы и часто публикует весьма откровенные фото. На этот раз Андерсон ограничилась портретом, который тем не менее также вызвал волну восторга в сети.
«Все для любви 🌸», - коротко подписала снимок модель.
На архивном фото Андерсон позирует с пышной белокурой шевелюрой. Модель смотрит в кадр слегка приоткрыв рот, и касается рукой щеки.
Кроме того, мы писали, что Андерсон поделилась в Инстаграм кадрами, на которых предстала в роскошном комбинезоне по фигурке. Памела надела шпильки и защитную маску.
Судя по всему, актриса собралась лететь на самолете, поэтому обезопасила себя. Стоит отметить, что несмотря на полет, Андерсон сделала себе укладку и выглядела превосходно.
«Самолетный лук на сегодня. Оставайтесь в безопасности», - подписала фото звезда.
Напомним, соблазнительная Памела Андерсон без белья разрешила себя снять снизу.
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, не оставив мужчин равнодушными.
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов.