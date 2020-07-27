Известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о счастье

На фото Памела позировала в прозрачной блузке, которая была расстегнула и ничего не прикрыла. Андерсон не надевала белье и лежала в дизайнерской кровати. Волосы белокурая красотка оставила распущенными, а сама смотрела в камеру. Звезда без стыда и колебаний показывала свои соблазнительные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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«Счастье заключается в осознании того, что это великий странный сон»

Джек Керуак", - написала Андерсон.

Фанаты ничего не смогли написать комментарии и поставили почти 13 тысяч лайков, но так и хочется сказать: "Позавидуют 20-летние, роскошь".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя, вспомнив молодость.

На фото Памела показала себя довольно близко и можно только частично увидеть платье красотки. Зато хорошо видно огромное декольте и украшение на шее, которыми дополнила образ Андерсон. Волосы звезда оставила распущенными и похвасталась смелым мейкапом.

Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала себя и рассказала о будущей трансляции.

На фото Андерсон позирует в большой кровати среди подушек и простыней. Памела была совсем без одежды, а волосы оставила распущенными. На первом фото красотка просто лежала, показывая упругий орешек.

Напомним, пышногрудая Памела Андерсон распахнула пальто в самом соблазнительном месте

А еще Politeka писала, что белокурая Памела Андерсон показала, как выглядит в реальной жизни

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