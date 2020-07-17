Известная модель Памела Андерсон показала себя, порадовав фанатов

На фото Памела позировала в босоножках, прозрачном платье и светлом белье. Красотка улыбалась, пока стояла возле бассейна. Уже на втором снимке Андерсон была в пальто с большим разрезом, из-под которого выглядывала нога. В наряде было и большое декольте, из которого выпирала пышная грудь красотки. Андерсон дополнила образ стильными туфлями и смотрела прямо в объектив камеры, чтобы сделать фото максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не написали комментарии под фото и не поставили лайки, но так и хочется сказать: "Крошка, ты богиня соблазна".

Ранее мы сообщали,. что известная американская актриса Памела Андерсон предстала в одном купальнике.

В этот раз Памела решила удивить горячим образом в светлом купальнике. Модель опубликовала смелое черно-белое фото, на котором позировала у дороги.

Андерсон протянула руку, будто хотела остановить авто. Тесный лифчик обтянул ее совершенную грудь, а плавки отлично сели на упругих ягодицах.

До этого мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон показала смелый, похваставшись формами.

На фото Памела позирует в коротком платье и кожаных сапогах. Красотка сидела в автомобиле, выставив одну ногу за ее пределы. Белокурая красавица спустила бретельку, чтобы показать отсутствие белья и сделать фото максимально жарким.

Напомним, Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, не оставив мужчин равнодушными

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон устроила мастер-класс по соблазну, лифчик не выдержал таких объемов

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон опустилась на колени и показала свою нежность



