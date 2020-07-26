Нова кохана 35-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Гірняк розповіла про відпочинок під час карантину
Як відомо, не так давно артист зважився розповісти про свої стосунки з новою коханою. Після цього чоловік відверто заявив, що з Христиною Гірнияк він щасливий і більше не буде приховувати цього. Тепер пара активно ділиться спільними фото, радує розважальними роликами і пише цікаві пости в соціальній мережі Instagram.
Христина розповіла цього разу про свій відпочинок з Володимиром під час карантину.
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«Відпочинок в період пандемії!✅⛔️? Стосовно себе скажу, що саме цей відпочинок я чекала як ніякий інший. Здавалося б, що ми і так 2 місяці відпочивали, але в період цього вимушеного карантинного відпустки, ми вже точно неабияк втомилися - морально так точно.
Вибрали Туреччину, так як вибір невеликий. І не пошкодували. Давненько не була в Туреччині, так і в ultra all inclusive A la carte! Це чудово!
Їла, їла, пила, пила, спустошувала Міні бар щодня, у загальному путівку відбила максимально! 😂
Готель про який я чула різних відгуків, але скажу свій - готелю тверда 5! Жили ми в номері «Lagune» Зі своїм басейном і видом на море. Але, чесно, басейном скористалися всього один раз! Номери дуже чисті, прибирали 2 рази, якщо не частіше!
▫️Територія красива і дуже велика, ми навіть не все оглянули.
Парк Дзен дуже розташовує до того, щоб починати ранок з тренування.
🔹Кожен вечір ми заслуховувалися джазом із смачними коктейлями на барі.
▫️Ну а білосніжний пісок і чисте Егейське море, думаю, коментарів не потребують!⠀ Однозначно - так, я повернулася!! Але ще хочу підмітити, що готель для спокійного відпочинку і для відпочинку з дітками ідеальний! Якщо ж ви любите пінні дискотеки і шум до 5 ранку, то це не сюди!», - розповіла Христина про відпочинок з Володимиром.
Стильна дівчина позувала в модному купальнику болотного відтінку і з радістю показала свою струнку фігуру. Схоже, у пари все добре незважаючи на критику в мережі і словами багатьох недоброзичливців.
До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.
Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.
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