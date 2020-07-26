Новая возлюбленная 35-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала об отдыхе во время карантина

Как известно, не так давно артист решился рассказать о своих отношениях с новой возлюбленной. После этого мужчина откровенно заявил, что с Кристиной Горняк он счастлив и больше не будет скрывать этого. Теперь пара активно делится совместными фото, радует развлекательными роликами и пишет интересные посты в социальной сети Инстаграм.

Кристина рассказала в этот раз о своем отдыхе с Владимиром во время карантина.

«Отдых в период пандемии!✅⛔️? Касательно себя скажу, что именно этот отдых я ждала как никакой другой. Казалось бы, что мы и так 2 месяца отдыхали, но в период этого вынужденного карантинного отпуска, мы уж точно изрядно устали - морально так точно.

Выбрали Турцию, так как выбор невелик. И не пожалели. Давненько не была в Турции, так ещё и в ultra all inclusive A la carte! Это великолепно!

Ела, ела, пила, пила, опустошала Мини бар ежедневно, в общем путевку отбила максимально! 😂

Отель о котором я была наслышана разных отзывов, но скажу свой - отелю твёрдая 5! Жили мы в номере «Lagune» Со своим бассейном и видом на море. Но, честно, бассейном воспользовались всего один раз! Номера очень чистые, убирали 2 раза, если не чаще!

▫️Территория красивенная и очень большая, мы даже не всю осмотрели.

Парк Дзен очень располагает к тому, чтобы начинать утро с тренировки.

🔹Каждый вечер мы заслушивались джазом с вкуснейшими коктейлями на баре.

▫️Ну а белоснежный песок и чистейшее Эгейское море, думаю, в комментариях не нуждаются!⠀ Однозначно - да, я бы вернулась!! Но ещё хочу подметить, что отель для спокойного отдыха и для отдыха с детками идеален! Если же вы любите пенные дискотеки и шум до 5 утра, то это не сюда!», - рассказала Кристина об отдыхе с Владимиром.

Также разделе Стори владимир показал, как отдыхал с новой возлюбленной в закрытой курортной зоне, как занимался с ней утренним тенисом и просто наслаждался у бассейна мирным времяпрепровождением.

Стильная девушка позировала в модном купальнике болотного оттенка и с радостью показала свою стройную фигуру. Похоже, у пары все хорошо несмотря на критику в сети и словам многих недоброжелателей.

До этого стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.

Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.

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