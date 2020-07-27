Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була ангел Victoria’s Secret, показала себе і поставила важливе питання

На фото дівчина позувала тільки в трусиках і рушнику на голові. Красуня прикрила руками свої груди, щоб нічого не засвітити. В руках Алессандра тримала шланга з водою, з якої розважалася і позувала для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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If you had the option to choose to go anywhere in the world right now, would it be to “somewhere” or to “someone”? Shot in #losangeles #california by @badboi

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"Якщо б у вас була можливість вибрати відправиться в будь-яку точку світу прямо зараз, було б це "десь" або до "комусь"?", - запитала дівчина.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хе-хе, безумовно, десь", "Так гаряче, але як заголовок відноситься до картинки", "Ця дівчина у вогні", "Богиня", "Витвір мистецтва", "Шедевр", "Я знаю, ти любиш її, ти повинен це бачити. Це сама спокуслива людина, яку я коли-небудь бачив",  "Ви повинні бути більш свідомими, зараз гуляє вірус, а ви забираєте моє останнє дихання".

Раніше ми повідомляли, що 39-річна бразильська модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria’s Secret, вразила формами на пляжі.

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TGIF 🏆‼️💫

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Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в синьому бікіні на зав'язочках. Модель грала в пляжний волейбол і застигла на знімку в момент стрибка. 

Нагадаємо, зоряний ангел Victoria’s Secret в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі

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