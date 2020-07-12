Модель Алессандра Амбросио, которая раньше представляла бренд нижней одежды Victoria’s Secret, сверкнула красотой во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Отдых на заднем дворе», — коротко подписан снимок.
На фотографии Амбросио позирует на велосипеде, с которого приподнялась и смотрит в камеру. Благодаря этому в кадр попал невероятно красивый вид на идеальную фигуру знаменитости. Судя по всему, модель была без верха, а пикантные места девушки прикрывало полотенце.
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«Я. Действительно. Влюбился. В. Тебя», «вау, огонь!», «невероятно сексуально выглядишь», «богиня», «люблю твои новые фотосессии», — пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, посветила мокрыми прелестями.
Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы в купальнике. Знаменитость надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.
Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.
Образ модели завершили различные украшения.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»