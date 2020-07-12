Модель Алессандра Амбросио, которая раньше представляла бренд нижней одежды Victoria’s Secret, сверкнула красотой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Отдых на заднем дворе», — коротко подписан снимок.

На фотографии Амбросио позирует на велосипеде, с которого приподнялась и смотрит в камеру. Благодаря этому в кадр попал невероятно красивый вид на идеальную фигуру знаменитости. Судя по всему, модель была без верха, а пикантные места девушки прикрывало полотенце.

«Я. Действительно. Влюбился. В. Тебя», «вау, огонь!», «невероятно сексуально выглядишь», «богиня», «люблю твои новые фотосессии», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, посветила мокрыми прелестями.

Звезда опубликовала снимок в своем Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы в купальнике. Знаменитость надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.

Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.

Образ модели завершили различные украшения.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»