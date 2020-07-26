Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе в сміливому образі

На фото красуня позує в купальнику тілесного кольору і босоніжках. Дівчина тримається за трубу, позуючи на даху. Леоніла спокусливо вигнулась, демонструючи спокусливі форми без краплі збентеження. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудово", "Богиня", "Симпатична труба", "Ідеальна", "Яке фото", "Ось це красуня. І тілом хороша і водопровід полагодить", "Бомбита світового масштабу".

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь підкорила новим знімком.

Гузь позує зігнувшись і підперши обличчя рукою. Вона дивиться в кадр відкривши рот. Замріяний образ підкреслено яскравим макіяжем з акцентом на очі. Волосся акуратно зачесане.

«Краща», «Дивовижне фото», «Просто приголомшлива, дивовижне фото», «Шикарна, красива», «Вау», - пишуть в коментарях.

Повідомлялося, що Відома українська модель Леоніла Гусак показала свою красу без зайвого.

На фото Гузь позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Леоніла зібрала волосся в хвіст, а сама позувала на тлі моря у Монако.

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