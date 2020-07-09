Украинская модель Леонила Гузь продолжает сводить с ума своих поклонников
Об этом пишет Politeka.net.
Очень жаркий снимок обладательница титула "Мисс Украина-2018" опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
На фото можно увидеть модель Леонилу Гузь в шелковом платье-комбинации, которое она соблазнительно задирает вверх.
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Дополнить жаркий образ обладательница титула "Мисс Украина-2018" решила яркой прической, выразительным макияжем и отсутствием бюсгальтера.
Новая публикация свела с ума поклонников, которые оставили десятки восторженных комментариев. Один из комментаторов отметил, что такую красоту, как у Леонилы Гузь, нужно тщательно оберегать в музее как "национальное достояние".
"Вот это да. Горячо...", "Здорово!", "Такую красоту в музей и беречь как национальное достояние", "Очень красивая", "Чудесная", "Так элегантно", "Красивое фото", "Сексуальный снимок", - написали они в комментариях под публикацией известной модели.
До этого мы рассказывали, что известная украинская модель Леонила Гузь решила привлечь внимание публики жаркими кадрами.
В частности, знаменитость показала прекрасные формы без белья, позируя в черно-белом снимке в темном наряде.
Красотка, которая обладает титулом "Мисс Украина-2018", застыла в эффектной позе, приспустив лямки на плечи, оголив роскошные прелести. При этом нельзя не обратить внимание, что Гуль не стала скрывать "близняшек" темным бельем.
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