Украинская модель Леонила Гузь продолжает сводить с ума своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Очень жаркий снимок обладательница титула "Мисс Украина-2018" опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

На фото можно увидеть модель Леонилу Гузь в шелковом платье-комбинации, которое она соблазнительно задирает вверх.

Дополнить жаркий образ обладательница титула "Мисс Украина-2018" решила яркой прической, выразительным макияжем и отсутствием бюсгальтера.

Новая публикация свела с ума поклонников, которые оставили десятки восторженных комментариев. Один из комментаторов отметил, что такую красоту, как у Леонилы Гузь, нужно тщательно оберегать в музее как "национальное достояние".

"Вот это да. Горячо...", "Здорово!", "Такую красоту в музей и беречь как национальное достояние", "Очень красивая", "Чудесная", "Так элегантно", "Красивое фото", "Сексуальный снимок", - написали они в комментариях под публикацией известной модели.

До этого мы рассказывали, что известная украинская модель Леонила Гузь решила привлечь внимание публики жаркими кадрами.

В частности, знаменитость показала прекрасные формы без белья, позируя в черно-белом снимке в темном наряде.

Красотка, которая обладает титулом "Мисс Украина-2018", застыла в эффектной позе, приспустив лямки на плечи, оголив роскошные прелести. При этом нельзя не обратить внимание, что Гуль не стала скрывать "близняшек" темным бельем.

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