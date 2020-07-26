Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза справила фурор в мережі зворушливою фотографією

Як повідомляє Politeka.net, фото з'явилося на сторінці шестирічної Єлизавети в Instagram.

На кадрі зоряне сімейство постало у повному складі, позуючи на камеру мило обійнявшись.

"Всі разом", - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники не скупилися на схвальні коментарі під постом:



"Самі рідні та улюблені!", "Так немає слів ....зворушливо і мило", "Зразок ідеальної сім'ї", " Ви всі такі хороші. Здоров'я всім на довгі роки", "Дивлюся на Вас і радію, є щастя на землі", "Завжди посміхаються всупереч усім негараздам. Завжди дарують нам позитив і гарний настрій. Здоров'я Вам на довгі літа!", - писали в мережі.

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У ролику дочка Галкіна і Пугачової, Ліза, займається на гімнастичних кільцях. Перший стрибок виявився невдалим, але з другої спроби дівчинка дострибнула до них, а потім почала розгойдуватися. Мабуть, погода видалася прохолодною, тому що на малій штани, кофта і джинсова курточка.

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