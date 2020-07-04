Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза стремительно набирает популярность в сети

На страницу шестилетней девочки уже подписались 695 тысяч человек, и эта цифра увеличивается с каждым днем, передает Politeka.net.

В свою очередь, юная хозяйка аккаунта старается радовать многочисленных фанатов новыми снимками и видео, в которых демонстрирует свои достижения, жизнь семьи, а также делится милыми кадрами с братом.

Так, на странице Лизы появился снимок, на котором она позирует вместе с Гарри. Поклонники сразу же отметили, что мальчик очень подрос и возмужал, а девочку называют белокурым чудом.

«Какие ребятки уже взрослые👍👍👍», «Гарри подрос. И очень красивый. Лиза, чудо белокурое», «Сладенькие, вернее сказать, медовые детки», «Лиза и Гарри меня очень радуют да будет благо и добро вашей семье!❤️❤️❤️», «Какие красивые детки!», «У Гарика уши точно как у папы. Один в один!», «Какие красивые обладатели счастливых родителей», «Гарик как повзрослел)))) Лизонька пока нет еще))))», «Восхитительные дети, красивые, умные и воспитанные!!!», «Детки так подросли уже..😍 🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀», – не перестают восхищаться поклонники.

Отметим, что Лизу и Гарри шоумену и примадонне российской эстрады родила суррогатная мать в 2013 году. Осенью детям исполнится по семь лет, однако уже сейчас они не перестают восхищать родителей и поклонников их творчества своими способностями. Дети рисуют, учат иностранные языки, танцуют, занимаются спортом. Звездная пара не жалеет денег для того, чтобы дать своим наследникам все самое лучшее, и образование здесь стоит на первом месте.

Напомним, что Лиза Галкина поразила высказыванием о брате: "Такая...".

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