Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала, як запалює під час чергового челленджу

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, показала, як виконує незвичайний челлендж для програми "Тік-Ток". Як відомо, на цій молодіжній платформі всі діляться оригінальними роликами з собою в головній ролі, выконують різні танцювальні зв'язки під трендову музику або організовують власні челленджи. Сьюзі також не стала винятком, повідомляє Politeka.net.

Вирішивши позайматися, Кортез поєднала заняття з незвичайним челленджем під музику - виконала отжмания, поєднавши їх з танцями і підкресливши в очердной раз свої апетитні форми. Фігура моделі в коротких шортиках зовсім не прикривала сідниці.

Сьюзі не тільки не соромиться свого тіла, але і всіляко показує його в білизна, купальниках і жарких кадрах в одних мереживах. Виконані вправи на відео чимало заінтригували фанатів:

«Йди за мною», - написала Сьюзі під постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Що за бунтарка?🔥💪🏽🔥💪🏽», Ось так зухвала малятко😮😮😛😍😍❤️💋💋», Нескінченні ніжки👏😍», «Crack🔥🔥🔥👏❤️», «Як же тут багато вогню🔥🔥🔥», «Мм, чому так смачно?😋😋😋», «Прекрасний вид та гарячі булочки», «Користувач не знайдений для tiktok», «богиня», «Гарна 😍😍😍😍😘😘💪👌👌», «Мій Amoooooor 😍🍑», «Прекрасне тренування і ти така мила pretty».

Також господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі. На фото Сьюзі стоїть в білизна з шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками і чорними шкарпетками.

Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери.

"Доброго ранку. Настрій для фітнесу", - написала Сьюзі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже гарно", "Прекрасне доброго ранку", "Доброго ранку, красуня", "Я так тебе люблю", "Неймовірно чудова дитинко", "Красивий моя дитина", "Ох, мамочко!".

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