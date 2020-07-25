Українська виконавиця Ані Лорак блиснула пружними формами в блискучому комбінезоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«King & Queen 👑💎🎶 Ані Лорак на закритті фестивалю Live&Drive в Москві», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лорак позує в блискучому вбранні з глибоким вирізом, демонструючи пружні принади. На інших кадрах співачка вже на сцені в тому ж вбранні, ефектно виступаючи зі своєю танцпідтримкою.

«Це така рідкість, ваша краса. Пощастило Лазареву», «Любов моя бездоганна», «красуня», «Попа - просто краса», «Класна фігурка у Лорак зараз. Гірше коли худне», «Ваууу божественно супер», «немає слів», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Ані Лорак, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася серією літніх знімків.

На фотографіях Лорак позує в легкому літньому комбінезоні, підкреслювала всі вигини її фігури. Грайливості образу додає милий принт у квіточку. На знімках співачка легко і невимушено позує на вулиці, прямо під літнім сонцем.

«Літо в самому розпалі. Як рятуєтеся від спеки?», - поцікавилася зірка у своїх передплатників.

Нагадаємо, Лазарєва в одних плавках зняли з "коханцем" на відпочинку, Ані Лорак не у справ.

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