Скандальна російська політик і шоумен Ксенія Собчак здивувала шанувальників «посинілим» лицем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Природа щедро нагородила мене почуттям гумору. Але на цьому подарунки не закінчилися. А ви теж любите серіал " ходячі мерці?» — йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Собчак позує з фільтром на обличчі у вигляді «білого ходка». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, кошмар який», «викапана моя теща», «моя ти маленька», «приходь до нас на вечірку», «Ого як страшно, але дуже творчо», «Без косметики вам набагато краще», «Нічого собі, ледве зі стільця не впала», — пишуть вони.

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«Робота з артистом класним режисером і класною командою в класному проєкті по класному сценарію не скасовує простого факту: зараз я працюю артистом. Це дуже важка професія, по-своєму прекрасна, я щасливий, що Федір Сергійович вірить в мене. Але одне мене гризе: я раптом відчуваю як множиться моє бажання робити селфі, від якого останнім часом я став позбавлятися», — йдеться у повідомленні Богомолова.

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