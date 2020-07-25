Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова похвалилася розкішними формами під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Якщо ваш майбутній чоловік не робить вам такі фотографії, то не звіть мене на весілля ❤️ Love U Boo», — йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сєдокова позує практично в невидимому купальнику, максимально оголивши розкішні форми. При цьому особа знаменитість вирішила прикрити окулярами.
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«Неймовірна», «воу воу воу», «очманіло», «У вас фігура вогонь, гріх не робити такі фото», «а ви красуня! Обожнюю», «ну взагалі», «розкішне тіло», «Ось це вид», «Вааау!!! Які види🙌 шикарна!», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова оголосила вчора про свої заручини з Янісом Тиммой, розповіла про свою нову книгу.
Так, Ганна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона обкладинка відразу ж привернула увагу до себе.
При цьому на фото також можна помітити й масивне кільце з діамантами, якій Анні подарував Яніс, роблячи вчора пропозицію.
Нагадаємо, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".
Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.