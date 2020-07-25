Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова похвалилася розкішними формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Якщо ваш майбутній чоловік не робить вам такі фотографії, то не звіть мене на весілля ❤️ Love U Boo», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сєдокова позує практично в невидимому купальнику, максимально оголивши розкішні форми. При цьому особа знаменитість вирішила прикрити окулярами.

«Неймовірна», «воу воу воу», «очманіло», «У вас фігура вогонь, гріх не робити такі фото», «а ви красуня! Обожнюю», «ну взагалі», «розкішне тіло», «Ось це вид», «Вааау!!! Які види🙌 шикарна!», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова оголосила вчора про свої заручини з Янісом Тиммой, розповіла про свою нову книгу.

Так, Ганна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона обкладинка відразу ж привернула увагу до себе.

При цьому на фото також можна помітити й масивне кільце з діамантами, якій Анні подарував Яніс, роблячи вчора пропозицію.

Нагадаємо, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.