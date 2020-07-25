Популярная украинская исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными формами во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии , то не зовите меня на эту свадьбу ❤️ Love U Boo», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Седокова позирует в практически невидимом купальнике, максимально оголив роскошные формы. При этом лицо знаменитость решила прикрыть очками.

«Невероятная», «воу воу воу», «обалденно», «У вас фигура огонь, грех не делать такие фото», «а вы красотка! Обожаю», «ну вообще», «роскошное тело», «Вот это вид», «Вааау!!! Какие виды🙌 шикарна!», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова объявившая вчера о своей помолвке с Янисом Тиммой, рассказала о своей новой книге.

Так, Анна опубликовала жаркое фото, на котором она в красном купальнике в стиле "спасателей Малибу" держит такого же оттенка книгу. Алая обложка сразу же привлекла внимание к себе.

При этом на фото также можно заметить и массивное кольцо с бриллиантами, которой Анне подарил Янис, делая вчера предложение.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.