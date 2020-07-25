Українська модель Міла Кузнєцова, яка має 13-м розміром грудей, показала неосяжні принади в сукні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Чіткий погляд, залізні нерви, гарне вбрання, корисні думки, посмішка стерви, оченята тигриці ---- повинні бути у кожної… мудрої дівчини», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кузнєцова позує в сукні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи головну гордість.
«Красу!», «магічний вид», «така гаряча і красива», «виглядаєш дуже гарно», «вау, а ти красуня», «ось це вони величезні у тебе», — пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, похвалилася своєю гідністю.
«Так виглядає щастя 💜», - коротко підписала знімок модель.
На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олімпійський» у Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.
Зазначимо, у фоловерів моделі виникло питання з цього приводу.
«А на гудзики плаття застібнеться чи ні?» - запитали в коментарях. При цьому Кузнєцова відповіла, що не застібнеться.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки.
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте.
Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала.