Українська модель Міла Кузнєцова, яка має 13-м розміром грудей, показала неосяжні принади в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Чіткий погляд, залізні нерви, гарне вбрання, корисні думки, посмішка стерви, оченята тигриці ---- повинні бути у кожної… мудрої дівчини», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кузнєцова позує в сукні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи головну гордість.

«Красу!», «магічний вид», «така гаряча і красива», «виглядаєш дуже гарно», «вау, а ти красуня», «ось це вони величезні у тебе», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, похвалилася своєю гідністю.

«Так виглядає щастя 💜», - коротко підписала знімок модель.

На фото дівчина позує навпроти стадіону «Олімпійський» у Києві. Міла одягнена в коротке біле плаття, гудзики якого розстебнуті на грудях, оголюючи значні форми.

Зазначимо, у фоловерів моделі виникло питання з цього приводу.

«А на гудзики плаття застібнеться чи ні?» - запитали в коментарях. При цьому Кузнєцова відповіла, що не застібнеться.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала.