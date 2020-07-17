Украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, похвасталась своим достоинством

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – прокролльте вниз)

«Так выглядит счастье 💜», - коротко подписала снимок модель.

На фото девушка позирует напротив стадиона «Олимпийский» в Киеве. Мила одета в короткое белое платье, пуговицы которого расстегнуты на груди, обнажая внушительные формы.

Отметим, у фолловеров модели возник вопрос по этому поводу.

«А на пуговицы платье застегнется или нет?» - спросили в комментариях. При этом Кузнецова ответила, что не застегнется.

Соблазнительный образ на фото подчеркивает яркий макияж. В частности красная помада. Кузнецова закинула руки за голову и смотрит вверх.

Вид модели не оставил равнодушными фолловеров. Кузнецову засыпали комплиментами.

«Красивая», «Огонь», «Полностью согласен, так действительно выглядит счастье!!!», «Счастье спрятала под платье», «Ты просто супер!!!», - пишут в комментариях.

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