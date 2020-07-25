Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула неймовірною красою під час виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я обіцяла вам всім сюрприз…» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує на сцені в білосніжному вбранні, З-під піджака видніється розкішний бюст виконавиці, що справило фурор серед її шанувальників.

«Позаземна», «мурашки по шкірі», «дивовижна», «дуже красиво», «красуня і талант», «обожнюю», «дуже подобається», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що Наталя Могилевська та Катя Осадча потрясли яскравими образами на спільному фото.

Популярна українська співачка поділилася новим знімком зі своїми шанувальниками в Instagram.

В новому пості зірка анонсувала свій майбутній концерт.

«Друзі, ми з Катею Осадчою з задоволенням даруємо вам легкий летить настрій в цей чудовий літній вечір, а вже скоро вас чекає грандіозний концерт з масштабною постановкою "Білого Літака"», - написала Могилевська.

Шанувальники співачки активно кинулися коментувати знімок кумира.

Нагадаємо, Могилевська змінилася до невпізнання, фото справило фурор: «На Варнаву схожа».

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська в образі гарячої блондинки забрала хлопця" у MARUV.

Також Politeka писала, що пишногруда Могилевська покрасувалася на людях в ліфчику, відчинивши піджак: "Ух і Наташа!".