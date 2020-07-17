Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула невероятной красотой в новом пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Яркий и красивый вчера был вечер!» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует в белоснежном наряде, распахнув пиджак и показав внушительные объемы в одном белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ух и Наташа», «пушка», «Лапочка!», «Очень красивая👏», «Могилевская сейчас в самом горячем виде за все годы 😍», «Могилевская сейчас в самом горячем виде за все годы 😍», Лучшая», «Супер преображение», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Наталья Могилевская сверкнула идеальной фигурой в роскошном платье

Яркое видео появилось у артистки на ее странице в Инстаграм. Певица была одета в оригинальное платье с глубоким разрезом прямо до бедер. Могилевская без стеснения оголила свою ножку, засветив лишнее. Особого шарма видео придала юбка, которой певица стала размахивать.

«Сегодня 15 лет «Світське життя»! Готовлюсь к выступлению…Как вам новое платье для выступления?», - подписала фото звезда.

Напомним, что резко помолодевшая Наталья Могилевская поразила новой внешностью, фото: "Ого, деваха расцвела".

Как сообщала Politeka, Могилевская в бикини наплевала на возраст и покрутила грудью перед камерой: «Ну что, дорогие мои…».

Также Politeka писала, что блондинка Наталья Могилевская рискованно наклонилась в мини-платье: "Ай да Наташка".