Наталья Могилевская и Катя Осадчая потрясли яркими образами на совместном фото

Популярная украинская певица поделилась новым снимком со своими поклонниками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В новом посте звезда анонсировала свой предстоящий концерт.

«Друзья, мы с Катей Осадчей с удовольствием дарим вам легкое летящее настроение в этот прекрастный летний вечер, а уже скоро вас ждет грандиозный концерт с масштабной постановкой "Белого Самолета"», - написала Могилевская.

На фото они с известной украинской ведущей позируют рядом в красочных нарядах. На них обеих короткие платья с легкими развевающимися шлейфами. При этом наряд на Могилевской персикового цвета, а на Осадчей – ярко-розового. Образ ведущей также дополняет ее фирменный аксессуар – оригинальная шляпка.

Поклонники певицы активно комментирую ее пост.

«Очень ждём Тур!!!!! Как же сильно я Вас люблю!! Ваши песни это ВАУ!!», «Стала очень похожа на Ольгу Горбачеву», «Божественно красивы», «Феи!!», «Вы невероятно выглядите в этом образе», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская произвела настоящий фурор своей новой внешностью. Свежее фото, опубликованное артисткой, вызвало бурное обсуждение ее новой внешности.

На снимке Могилевская, которую все привыкли видеть брюнеткой, предстала с блондинистыми локонами. Более того, новый образ она подчеркнула ярким макияжем. Глаза звезды подведены коралловыми и синими тенями.

Напомним, Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская в образе горячей блондинки увела "парня" у MARUV.

Также Politeka писала, что пышногрудая Могилевская покрасовалась на людях в лифчике, распахнув пиджак: "Ух и Наташа!".