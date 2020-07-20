Певица Алина Гросу похвасталась фигурой в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
На фото Гросу позирует, стоя в море. На ней надет сиреневый купальник. Белокурые волосы артистки распущены. А глаза прикрыты солнцезащитными очками.
«Мысленно греюсь лучиками солнца и морской волной, но снова пора возвращаться в работу», - подписаны снимки.
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Отметим, фото заметно отредактировано – небу и морю также придали сиреневого оттенка. Многие подписчики знаменитости обратили внимание именно на этот эффект, а не на саму Гросу. В комментариях спрашивают, как добиться такого стиля снимка.
Но, конечно же, фаны не оставили без внимания и комплиментов звезду.
«Красотка, снова отдыхает с Романом))) где же муж то а???», «Какая красавица. Вааууу», «Королева морей и океанов», «Фигура классная», - пишут в комментариях.
Напомним, в 2019 году 24-летняя певица Алина Гросу вышла замуж. Пышное празднование проходило в Италии. Избранником артистки стал парень по имени Александр. Избранник певицы занимается бизнесом, IT-технологиями.
При этом весной 2020 года СМИ активно стали писать о любовных отношениях Алины Гросу с коллегой Романом Полянским. В частности сообщалось, что парочка не скрывала своих чувств на вечеринке, посвященной телеканалу «Dомашний». Гросу и Полянский нежно шептались, обнимались и танцевали. Покинули мероприятие ближе к полуночи они также вместе, держась за руки.
Напомним, Гросу в розовом платье поразила неожиданной сменой образа.
Также Politeka писала, что Гросу похвасталась невероятной красотой в желтом платье.
А еще Politeka сообщала, что Алина Гросу ошарашила видом в розовом платье и с ружьем в руках.