Известная украинская певица Алина Гросу показала смелый образ и рассказала о песне

На фото Алина позирует в синем платье и на каблуках. Волосы красотка оставила распущенными, когда показывала себя на набережной. Можно заметить, что был ветер и платье звезды задувало. Девушка опубликовала несколько кадров, на которых показывала всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Долго я молчала о песне Голый Король

Она «лежала в моем столе» и ждала своего времени. Я почему-то не решалась её спеть и как будто знала, что что-то должно произойти и тогда я её исполню. Мне важно было прочувствовать и испытать всё, о чем там поётся и только потом творить. Всвязи с некоторыми событиями в моей жизни, вдохновения ждать пришлось, к счастью или к сожалению, не так-то уж и долго. В один миг жизнь перевернулась и настал счастливый час «Голого Короля»", - написала Гросу.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая бомбическая девушка. Все еще будет круче прежнего", "Королева", "Очаровательная", "А что уже не беременна?", "А к чему догадки? Можно ж просто поставить на всю хит и не думать ни о чем. крутые песни, классная Вы", "Прекрасной женщине - Достойного Спутника Жизни!!!".

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