Известная певица Алина Гросу показала фигуру и похвасталась отдыхом в Одессе

На фото Гросу позирует в черном купальнике, который практически ничего не прикрыл. Девушка дополнила образ тапками и очками, позируя на крыльце перед камерой. На втором фото Алина развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя свою красоту. Как можно заметить, Гросу отдыхала в Одессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо, Одесса за солнечный приём, поработали, теперь можем отдохнуть", - написала Гросу.

Фанаты поставили почти 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Подавился слюной", "А вот это уже по-взрослому", "Невероятная красотка", "Фигура бомба", "Ух, сладкая", "А у меня такой же купальник".

Ранее мы сообщали, что известная певица Алина Гросу показала в необычном домашнем видео очередную смену имиджа.

Звезда любит примерять на себя самые разные образы - не так давно молодая певица решилась сменить прическу и цвет волос, пусть и ненадолго. Ради забавного ролика, девушка превратилась в эффектную синеволосую школьницу. А сегодня она решила снять комичный ролик о том, как она "ревнует к мужу".

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала смелый образ и рассказала о песне.

На фото Алина позирует в синем платье и на каблуках. Волосы красотка оставила распущенными, когда показывала себя на набережной. Можно заметить, что был ветер и платье звезды задувало.

Напомним, Гросу в розовом платье поразила неожиданной сменой образа

Также Politeka писала, что Гросу похвасталась невероятной красотой в желтом платье

А еще Politeka сообщала, что Алина Гросу ошарашила видом в розовом платье и с ружьем в руках



