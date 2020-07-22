25-летняя украинская певица Алина Гросу обрадовала фанатов новыми запоминающимися фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых позирует с младшим братом Мишей, которому через месяц исполнится три года.

"Так выглядит моё маленькое счастье ❤️ мой вредный мальчик🤪 Выбирай гросиков 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣?))) #выбирайгросу Пы.сы. Вопрос семейных носов ещё открыт?)))", - подписала кадры Гросу.

Довольная блондинка держала малыша на руках, обнимала его и целовала. Трогательные снимки никого не оставили равнодушным. Пользователи кинулись комментировать:

"Это ж во сколько вы его родили?😱" - "так, ну во первых, это мой брат))) во вторых ему всего 2 года, три будет через месяц))) просто рослый и взрослый уже))) родила бы в 22, если что😂 но спасибо родителям, что сами подарили 🥰"

"Алиша вы очень похожи)"

"Тебе Очень идет быть Мамой! Иметь и Дочку и Сыночка ..."

"Он такой милашка, такой красивый, хорошенький, классный и бомбезный, лучший ❤️"

"А где муж, как же вечная любовь?? 🤪"

"Каждое фото особенное, Мишка такой милый🤗🤗🤗"

"Красотка, братику повезло"

"Чем то похож на твоего мужа, если честно)))"

"Копия папа ваш!"

Ранее мы сообщали, располневшая Гросу удивила пляжным фото. Девушка сидела на скамейке-качеле в черном с сиреневым отливом бикини.

"Какая температура сейчас в вашем городе?)))", - спросила певица в подписи.

"О Грибовка) я рядом живу кстати ) Алин, пошли на пиво)))", "О, наконец-то педикюр", "Очень крутые формы", "Привет, а в каких ты еще фильмах снималась(кроме испытание?) хочу посмотреть))", "Аж телефон вспотел", "Красивая Барби", - отреагировали пользователи.

Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями

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