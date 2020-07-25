Онук російської співачки Алли Пугачової, актор та виконавець Микита Пресняков показав пікантний знімок, зроблений під час тренувань

Як передає Politeka.net, на фото 28-річний артист попозувала без верхнього одягу, продемонструвавши всім свою накочений торс. На голові у Микити красувалася кепка, а на задньому тлі виднівся турнік.

«Поки гарна погода і нас ще не замкнули знову, треньте! Це офигенское почуття. До ізоляції, чесно якось лінь було тренуватися, але головне встати в колію і як тільки помічаєш перші результати вже входиш в цей ритм! Це кайф, всім підняти ж*пи і тренить!», - звернувся до передплатникам Пресняков.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували різними коментарями, більшість з яких підтримали хлопця.

«Понтовый пиріжок 🔥🔥🔥», «Побігла на пробіжку) дивлячись на це ...», «Микита , прав на все!💯👍», «Круто🔥 так тримати 💪», «100% прав», - відреагували фанати.

До речі, Микита Пресняков вже п'ять років є солістом рок-колективу Multiverse, але поки не здобув слави своїх батьків і бабусі. Тим не менш родичі не втрачають віри в нього. Молодий співак записав відеокліп в парі з Женею Мильковским (група «Нерви»).

Нагадаємо, що знавіснілий Пресняков поглумився над відомим музикантом і зняв все на відео: "Чітко".

Раніше Politeka писала, що Пресняков забрався на турнік і спантеличив друзів, відео: "Поки не навчився".

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