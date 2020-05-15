Певец, внук российской примадонны Аллы Пугачевой, Никита Пресняков решил подшутить над одним из рэперов

Никита разместил соответствующее видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ролик начинается с того, что Пресняков смотрит видео с участием рэпера 6ix9ine, у которого на голове есть длинные белые дреды. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Далее артист открывает программу фотошоп, в которой вставляет лицо рэпера на фото персонажа сериала "Игра престолов" Матери Драконов.

После этого Никита смеется, показывая результат работы.

"Когда мне резко приходит какая-нибудь идея 😂", - написал автор поста.

Почти за час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"И сколько времени ушло на это?", "Шедевральное фото получилось 😂", "Никитос это круто! 👍❤️💋😂", "Хахахах, чётко😂😂🙌", "Это гениально", "Шла какая то там неделя карантина", "Крутяк🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Никита Пресняков уже пять лет выступает с группой Multiverse.

Недавно он записал видеоклип на песню "Тень" в паре с Женей Мильковским из группы «Нервы».

Алла Пугачева поделилась успехами внука в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что жена Никиты Преснякова, Алена, показала свою новую весеннюю фотосессию.

На кадрах Преснякова позирует в очень простом, но при этом не менее стильном образе: в джинсах с завышенной талией и простой белой рубашке.

Модель также использовала минимум косметики.

Напомним также, что жена Никиты Преснякова примерила новый образ. Девушка сфотографировалась каменных ступеньках в узком белом корсете и спортивных шортах.

Напомним, жена Преснякова напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

Как сообщала Politeka, жена Преснякова заворожила прелестями в пиджаке на голое тело: «Это противозаконно».

Также Politeka писала, что жена Преснякова показала изгибы в облегающем топе без белья: "Какие губки...".