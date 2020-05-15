Певец, внук российской примадонны Аллы Пугачевой, Никита Пресняков решил подшутить над одним из рэперов
Никита разместил соответствующее видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Ролик начинается с того, что Пресняков смотрит видео с участием рэпера 6ix9ine, у которого на голове есть длинные белые дреды. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Далее артист открывает программу фотошоп, в которой вставляет лицо рэпера на фото персонажа сериала "Игра престолов" Матери Драконов.
После этого Никита смеется, показывая результат работы.
"Когда мне резко приходит какая-нибудь идея 😂", - написал автор поста.
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Почти за час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"И сколько времени ушло на это?", "Шедевральное фото получилось 😂", "Никитос это круто! 👍❤️💋😂", "Хахахах, чётко😂😂🙌", "Это гениально", "Шла какая то там неделя карантина", "Крутяк🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Никита Пресняков уже пять лет выступает с группой Multiverse.
Недавно он записал видеоклип на песню "Тень" в паре с Женей Мильковским из группы «Нервы».
Алла Пугачева поделилась успехами внука в своем Инстаграм.
Ранее сообщалось, что жена Никиты Преснякова, Алена, показала свою новую весеннюю фотосессию.
На кадрах Преснякова позирует в очень простом, но при этом не менее стильном образе: в джинсах с завышенной талией и простой белой рубашке.
Модель также использовала минимум косметики.
Напомним также, что жена Никиты Преснякова примерила новый образ. Девушка сфотографировалась каменных ступеньках в узком белом корсете и спортивных шортах.
Напомним, жена Преснякова напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".
Как сообщала Politeka, жена Преснякова заворожила прелестями в пиджаке на голое тело: «Это противозаконно».
Также Politeka писала, что жена Преснякова показала изгибы в облегающем топе без белья: "Какие губки...".