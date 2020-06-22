Артист рассказал о не очень хорошей ситуации

Певец, внук российской примадонны Аллы Пугачевой, Никита Пресняков показал свои опасные развлечения

Артист опубликовал видео, на котором запечатлен в длинной майке и шортах, сообщает Politeka.net. Парень активно катается на скейтборде, выполняя всякие трюки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

При этом видно, как внук примадонны доволен своим занятием, ведь его лицо озаряет улыбка.

В посте певец раскрыл, что с ним произошла беда некоторое время назад. Оказалось, сын певицы Кристины Орбакайте повредил левую руку во время катания на скейте.

В результате его доставили в больницу Склифосовского и вправляли кости.

"Если мне не изменяет память, то отчество у врача Иванович 😅 в любом случае, хочу еще раз сказать спасибо за оказанную помощь! В любые времена, вы наши герои! Миллионы людей говорят #СпасибоМедикам в 2020 году, в связи с пандемией... День медицинского работника является, как никогда, особенным и значимым событием", - написал артист.

За полчаса пост собрал более 3000 лайков и немного комментариев.

"Будь здоров, Никит! 👏🏻🐥И пусть будет здорова вся твоя чудесная семья!💕", "Молодец супер!", "👍🎉здоровья вам Никита!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Никита Пресняков записал видео в своем Инстаграм, которое начинается с того, что артист смотрит видео с участием рэпера 6ix9ine.

Далее артист открывает программу фотошоп, в которой вставляет лицо рэпера на фото персонажа сериала "Игра престолов" Матери Драконов.

Ранее сообщалось, что жена Преснякова, Ална, избавилась от одежды и улеглась в траву, прикрывшись простыней. Девушка взмахнула волосами и положила голову на подушку, якобы уснула.

Напомним, юная невестка Пугачевой напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

Также Politeka писала, что шикарная невестка Пугачевой показала изгибы в облегающем топе без белья: "Какие губки...".