29-летний внук Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков поучаствовал в новом челлендже

Каком именно – молодой человек показал на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Нарядившись в футболку с лилиями и длинные шорты, Никита трижды поднялся на руках на турнике, причем каждый новый подъем он выполнял, не становясь на землю.

Как видно на записи, последний заход дается парню с большим трудом, однако он не сдается.

«Не выход силы) пока не научился... но на пути к этому) короче, задача 3 раза подряд забраться на турник таким методом», – подписал он видео, пометив в публикации друзей, которым передает эстафету.

Отметим, что внук Пугачевой любит травмоопасные развлечения. Так, недавно он показал, как катается на скейтборде, выполняя всякие трюки. При этом видно, как артист доволен своим занятием, ведь его лицо озаряет улыбка.

В посте Никита рассказал, что недавно с ним произошла беда. Оказалось, сын певицы Кристины Орбакайте повредил левую руку во время катания на скейте. В результате его доставили в больницу Склифосовского и вправляли кости.

Как известно, Пресняков-младший уже пять лет выступает с группой Multiverse, но пока не завоевал такой народной любви, как бабушка и родители. Недавно он записал видеоклип на песню «Тень» в паре с Женей Мильковским из группы «Нервы».

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