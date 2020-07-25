Відома модель з 9-м розміром грудей, Інна Горячковська показала свої форми, порадувавши шанувальників

На фото Інна позувала в червоному платті з величезним декольте. Дівчина стояла перед дзеркалом, показуючи пишний бюст у всій красі. На Горячковскій можна помітити сумочку, а в руках окуляри. Зірка знімала сама себе на телефон, не соромлячись своїх форм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Ти виглядаєш добре і спокусливо", "Привіт, елегантно, це можливо, будь ласка", "Моя дитино", "Моя прекрасна жінка", "Краса, клас, цінність", "Гарна картина, ти гарно виглядаєш".

Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз, 25-річна Інна Горячковська вразила жіночністю в новому відео.

Дівчина відпочивала на яхті, де її пустили за кермо. Модель не упустила можливості і з задоволенням стала керувати судном, позуючи на камеру.

Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковстка вразила обсягами в глибокому декольте.

На одному з нових фото красуня з'явилася в топі з величезним вирізом посередині, з якого мало не вилазили пишні принади.

Акценту такого "потужного" декольте додала золотий ланцюжок на шиї. При цьому Горячковська невинно опустила очі, посміхнувшись.

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