Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская пленила невероятно глубоким декольте

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась видео, на котором позировала в очень соблазнительном наряде, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз). 25-летняя модель записала видео для молодежной сети ТикТок. Она надела черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные формы. Декольте у костюма было настолько глубоким, что необъятная грудь красотки чуть не выпрыгивала из него.

За полчаса видео с красоткой посмотрели более 1600 раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Интересно, что многие комменты были написаны на иностранном языке.

«Вау, замечательно и хорошо», «О, Боже», «Так красиво», «Мило», «Чудесная великолепная красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Инна Горячковская является обладательницей титула «Мисс Украина» в категории пышных моделей. Она не стесняется своих форм и с удовольствием радует своих поклонников яркими снимками.

Ранее мы писали, что Горячковская втиснула свои необъятные арбузики в тесное платье. При помощи белья и костюма она упаковала их таким образом, что они стали выглядеть как два огромных мяча. Красотка сидела на диванчике и широко улыбалась, смотря в кадр.

Напомним, что "Мисс Украина" похвасталась девятым размером бюста в глубоком декольте: "Моя крошка".

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская показала дар природы во всей красе: "Лето снаружи".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская едва вместила свое сокровище в тесную майку: «Женщина мечты».