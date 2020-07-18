Украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская пленила невероятно глубоким декольте
На своей странице в Инстаграм красотка поделилась видео, на котором позировала в очень соблазнительном наряде, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз). 25-летняя модель записала видео для молодежной сети ТикТок. Она надела черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные формы. Декольте у костюма было настолько глубоким, что необъятная грудь красотки чуть не выпрыгивала из него.
За полчаса видео с красоткой посмотрели более 1600 раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Интересно, что многие комменты были написаны на иностранном языке.
«Вау, замечательно и хорошо», «О, Боже», «Так красиво», «Мило», «Чудесная великолепная красотка», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Инна Горячковская является обладательницей титула «Мисс Украина» в категории пышных моделей. Она не стесняется своих форм и с удовольствием радует своих поклонников яркими снимками.
Ранее мы писали, что Горячковская втиснула свои необъятные арбузики в тесное платье. При помощи белья и костюма она упаковала их таким образом, что они стали выглядеть как два огромных мяча. Красотка сидела на диванчике и широко улыбалась, смотря в кадр.
Напомним, что "Мисс Украина" похвасталась девятым размером бюста в глубоком декольте: "Моя крошка".
Как сообщала Politeka, Инна Горячковская показала дар природы во всей красе: "Лето снаружи".
Также Politeka писала, что Инна Горячковская едва вместила свое сокровище в тесную майку: «Женщина мечты».