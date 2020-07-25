Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в сміливому образі

На фото Соня позує в сорочці з візерунками, яку розстебнула і спустила. Під нею можна побачити білий купальник. Волосся Євдокименко вирішила залишити розпущеним, а сама усміхалася на камеру. На другому фото красуня показувала себе трохи в іншому місці, але аналогічному вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Гордість бабусі, ух, яка".

Повідомлялося, що 19-річна модель і співачка Соня Євдокименко полонила ніжними вигинами на відвертому відео.

Так, внучка Ротару позувала біля води на скелястому березі, демонструючи пружні принади в променях сонця. Красуня здивувала плоским животиком і апетитними округлостями. Падаюча тінь надала якоїсь казковості цим кадрам, так і хочеться порівняти резвящуюуся Соню з русалонькою.

Повідомлялося, що модель Соня Євдокименко вразила відвертим чином на природі.

Модель одягла білий купальник, який наголосив всі її вигини. Пишні груди, струнка талія, і довгі ноги - від цієї фігури ніколи не відірватися.

На одному з кадрів Соня сперлася на руку, а її груди в купальнику ледь не вистрибнула назовні. Модель дивилася в камеру і посміхалася.

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