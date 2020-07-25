Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в смелом образе

На фото Соня позирует в рубашке с узорами, которую расстегнула и приспустила. Под ней можно увидеть белый купальник. Волосы Евдокименко решила оставить распущенными, а сама улыбалась на камеру. На втором фото красотка показывала себя немного в другом месте, но аналогичном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Гордость бабушки, ух, какая".

Сообщалось, что 19-летняя модель и начинающая певица Соня Евдокименко пленила нежными изгибами на откровенном видео.

Так, внучка Ротару позировала у воды на скалистом берегу, демонстрируя упругие прелести в лучах солнца. Красотка изумила плоским животиком и аппетитными округлостями. Падающая тень придала некоей сказочности этим кадрам, так и хочется сравнить резвящуюуся Соню с русалочкой.

Сообщалось, что модель Соня Евдокименко поразила откровенным образом на природе.

Модель надела белый купальник, который подчеркнул все ее изгибы. Пышная грудь, стройная талия, и длинные ноги - от этой фигуры никогда не оторваться.

На одном из кадров Соня облокотилась об руку, а ее грудь в купальнике едва не выпрыгнула наружу. Модель смотрела в камеру и улыбалась.

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