Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила легким и романтичным повседневным образом

Юная красотка поделилась новой фотографией в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Соня позирует в домашней обстановке, демонстрируя свой повседневный образ. Она сидит в летнем белом платье из очень тонкой и слегка просвечивающейся ткани. Наряд с открытыми плечами идеально подчеркивает природную красоту Евдокименко.

Девушка не стала использовать косметику и предстала перед зрителями в максимально естественном виде. Ее образ дополняют распущенные волосы, которые Соня тоже оставила без укладки.

Поклонники юной модели и певицы бурно отреагировали на ее фото.

«Какая, же ты красивая, это твой натуральный цвет волос?», «Выглядите очень хорошо» «Очаровашка», «Очень милое фото», «Наша Сонечка-самая прекрасная и замечательная девушка на свете!», «Так красиво выглядишь», «Очень естественное фото», - пишут люди.

До этого мы писали, что Евдокименко сразила новым снимком. На новом фото модель похвасталась видом с выразительным макияжем «кошачий глаз» с акцентом на глаза.

«Кошачий гламур. А вы предпочитаете подчеркивать глаза или губы?» - спросила она у фолловеров.

София Ева одета в белую рубашку, под которой, как можно сделать вывод по обнаженному плечу, нет белья.

Напомним, внучка Софии Ротару в дерзком мини взбудоражила пикантными кадрами: "Потрясающая лошадка".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару подразнила сладкими местами в тесном купальнике.

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару свела с ума одним взглядом, фото завораживает.