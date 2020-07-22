Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила легким и романтичным повседневным образом
Юная красотка поделилась новой фотографией в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Соня позирует в домашней обстановке, демонстрируя свой повседневный образ. Она сидит в летнем белом платье из очень тонкой и слегка просвечивающейся ткани. Наряд с открытыми плечами идеально подчеркивает природную красоту Евдокименко.
Девушка не стала использовать косметику и предстала перед зрителями в максимально естественном виде. Ее образ дополняют распущенные волосы, которые Соня тоже оставила без укладки.
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Поклонники юной модели и певицы бурно отреагировали на ее фото.
«Какая, же ты красивая, это твой натуральный цвет волос?», «Выглядите очень хорошо» «Очаровашка», «Очень милое фото», «Наша Сонечка-самая прекрасная и замечательная девушка на свете!», «Так красиво выглядишь», «Очень естественное фото», - пишут люди.
До этого мы писали, что Евдокименко сразила новым снимком. На новом фото модель похвасталась видом с выразительным макияжем «кошачий глаз» с акцентом на глаза.
«Кошачий гламур. А вы предпочитаете подчеркивать глаза или губы?» - спросила она у фолловеров.
София Ева одета в белую рубашку, под которой, как можно сделать вывод по обнаженному плечу, нет белья.
Напомним, внучка Софии Ротару в дерзком мини взбудоражила пикантными кадрами: "Потрясающая лошадка".
Как сообщала Politeka, внучка Ротару подразнила сладкими местами в тесном купальнике.
Также Politeka писала, что юная внучка Ротару свела с ума одним взглядом, фото завораживает.