Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко пошалила во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

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Уточним, что на опубликованных кадрах Евдокименко в наряде телесного цвета и миниатюрных шортах проезжается верхом на лошади, после чего ложится ей на гриву и застывает ради пикантного кадра.

После этого модель позирует все в том же наряде, но уже возле машины марки Mustang, демонстративно распахнув кофту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«потрясающая лошадка», «потрясающий вид! Красотка», «супер», «внеземной вид!», «тело само совершенство», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Соня Евдокименко поразила откровенным образом на природе

Красотка опубликовала в своем Инстаграм жаркие фото, сделанные во время отдыха на лужайке. Соня прилегла на подстилку, посадив рядом своего любимца - белого и милого песика.

Модель надела белый купальник, который подчеркнул все ее изгибы. Пышная грудь, стройная талия, и длинные ноги - от этой фигуры никогда не оторваться.

На одном из кадров Соня облокотилась об руку, а ее грудь в купальнике едва не выпрыгнула наружу. Модель смотрела в камеру и улыбалась.

Вокруг красотки можно заметить высокие деревья с зелеными листьями.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.