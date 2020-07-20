Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко сразила новым снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На новом фото модель похвасталась видом с выразительным макияжем «кошачий глаз» с акцентом на глаза.

«Кошачий гламур. А вы предпочитаете подчеркивать глаза или губы?» - спросила она у фолловеров.

София Ева одета в белую рубашку, под которой, как можно сделать вывод по обнаженному плечу, нет белья.

Отметим, такой вид юной внучки Ротару просто свел с ума многих пользователей сети.

«Какая красивая», «Супер фото. Складывается такое впечатление, что Вы приехали погостить», «Красавица», «Очень красиво», «Просто потрясающе», «Бесподобная», - пишут в комментариях.

Напомним, модель и певица София Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве.

С ранних лет занималась балетом и танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала. Кроме того, посещала занятия верховой езды.

С детства мать начала приучать Соню к светской жизни, брала ее на различные мероприятия. В качестве модели София Евдокименко попробовала себя в возрасте семи лет.

Кроме того, с детства она выходила и на сцену. Вместе с легендарной бабушкой.

В ноябре 2018 года Соня Евдокименко дебютировала как певица, представив композицию «Unbreakable» под псевдонимом Sofia Eve. Продюсером песни «Unbreakable» выступил ее родной брат Анатолий.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.